Das Warten auf die Mbappé-Entscheidung

Knapp eine Woche ist es her, dass Kylian Mbappé eine Entscheidung über seine Zukunft ankündigte. „Wir verhandeln derzeit mit dem Verein“, ließ der 22-jährige Superstar bei ‚Téléfoot‘ verlauten, „ich denke darüber nach. Wenn ich mit PSG verlängere, wird das für viele Jahre sein. Bald muss ich eine Entscheidung treffen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Hintergrund: Mbappés Vertrag in Paris läuft 2022 aus. Heißt: Entscheidet sich der Stürmer gegen eine Verlängerung, müssten die Franzosen im Sommer verkaufen – wollen sie denn noch eine angemessene Ablöse einspielen. Heißester Anwärter auf einen Transfer ist Real Madrid. Mbappé träumt seit Kindertagen vom weißen Trikot und die Verantwortlichen der Königlichen sind ebenso vernarrt in den Weltmeister.

Problem ist selbstredend die Coronakrise, die auch Real finanziell beutelt. Für Mbappé würde wohl trotzdem jede denkbare Kraftanstrengung unternommen. Die klubnahe Zeitung ‚Marca‘ titelt heute, dass Real auf ein Signal des Franzosen wartet. Gleiches gilt natürlich für PSG. Doch noch steht Mbappés Aussage: „Ich will darüber nachdenken, was ich in den nächsten Jahren tun möchte, wo ich spielen möchte.“ So geht das Warten vorerst weiter.

Engländer in Lauerstellung?

Übrigens: Entschließt sich Mbappé gegen eine Verlängerung bei PSG, werden mit Sicherheit auch noch weitere Klubs ihr Glück beim pfeilschnellen Rechtsfuß versuchen. Der FC Liverpool soll in Person von Jürgen Klopp schon lange Kontakt halten. Für Manchester City wäre ein Transfer zumindest wirtschaftlich darstellbar.