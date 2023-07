Genua schnappt sich Bundesliga-Flirt Retegui

Der FC Genua holt sich prominente Offensivunterstützung an Bord. Wie der Serie A-Aufsteiger mitteilt, wechselt Italiens Nationalstürmer Mateo Retegui von Club Atlético Tigre in die Hafenstadt. Dem Vernehmen nach fließen zwölf Millionen Euro Ablöse nach Argentinien.

Für Tigre erzielte Retegui in der in Südamerika aktuell laufenden Saison zwölf Treffer in 28 Pflichtspielen. 2022 wurde der gebürtige Argentinier Torschützenkönig in seiner Heimat. Für die Squadra Azzura debütierte der Rechtsfuß im März dieses Jahres und hat nach drei Länderspielen zwei Treffer auf dem Konto. In Genua sollen die Tore des Angreifers, der zwischenzeitlich ein heißes Thema bei Eintracht Frankfurt war, nach dem Wiederaufstieg für den Klassenerhalt sorgen.

