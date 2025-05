Schalke verkauft Murkin

Der FC Utrecht hat Derry Murkin (25) verpflichtet. Wie die Niederländer bekanntgeben, wechselt der Linksverteidiger vom FC Schalke zum Tabellenvierten der abgelaufenen Eredivisie-Saison und unterschreibt einen Vertrag bis 2029. Dem Vernehmen nach erhalten die Knappen eine Sockelablöse von 1,2 Millionen Euro, die mit Boni noch auf 1,5 Millionen Euro ansteigen kann.

Königsblau muss sich nun nach einem neuen Linksverteidiger umschauen. Murkin war in Gelsenkirchen stets gesetzt, sein Konkurrent Anton Donkor (27) konnte nur bedingt überzeugen. Schalkes Direktor Profifußball Youri Mulder erklärt: „Derry kann in Utrecht in der kommenden Saison in der 1. Liga und in der Europa League spielen. Wir mussten ein Jahr vor Vertragsende eine Entscheidung treffen, weil Derry seinen Vertrag auf Schalke nicht verlängern wollte. Für uns stimmen mit Blick auf Alter, Laufzeit und Marktwert die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Transfers.“