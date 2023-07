Eintracht: Verwirrung um Sow-Wechsel

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch waren sich mehrere italienische Medien sicher: Djibril Sow wechselt für 14 bis 16 Millionen Euro Ablöse von Eintracht Frankfurt zu Lazio Rom. Gar vom Medizincheck am selben Tag war die Rede.

Allerdings trainierte Sow dann am Mittwoch wie gewohnt mit der SGE im Trainingslager in Österreich. Transfer-Insider Gianluca Di Marzio geht in einem neuem Artikel davon aus, dass der Wechsel nach Rom klappt. Der Medizincheck solle am Freitag erfolgen – sofern letzte Details mit der Eintracht geklärt werden.

Sevilla grätscht dazwischen

Für völlige Verwirrung sorgt nun aber ein Bericht von ‚Sport1‘. Zwar liege ein Angebot von Lazio vor, doch sei Sows Zusage alles andere als sicher. Demnach traf sich der 26-jährige Mittelfeldspieler gestern nach dem Training in Salzburg mit Vertretern des FC Sevilla, um über einen Wechsel zu sprechen.

Die Andalusier spielen genau wie Lazio in der kommenden Saison in der Champions League. Welche Ablöse Sevilla für Sow bieten würde, ist jedoch unklar. Letztlich hat ja auch noch die Eintracht ein gewichtiges Wörtchen mit zu reden in Sachen Verkauf – auch, wenn Sows Vertrag in einem Jahr ausläuft.