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Satter Gewinn: Veratschnig verlässt Mainz

von Dominik Sandler - Quelle: redbullsalzburg.at | kicker
1 min.
Nikolas Veratschnig im FSV-Trikot @Maxppp

Nach zwei Jahren endet das Kapitel von Nikolas Veratschnig beim FSV Mainz 05. Der 23-Jährige schließt sich RB Salzburg an und kehrt damit zurück nach Österreich. Bei RB unterschreibt der rechte Schienenspieler bis 2030. Laut dem ‚kicker‘ kassieren die Mainzer 3,5 Millionen Euro, vor zwei Jahren hatten die Rheinhessen 800.000 an den Wolfsberger AC bezahlt.

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Insgesamt sammelte Veratschnig in Mainz 45 Einsätze, 29 davon in der abgelaufenen Saison. „Er ist bei uns in erster Linie für die Position auf der rechten Außenverteidigerseite vorgesehen, bringt darüber hinaus aber auch die Flexibilität mit, andere Rollen zu übernehmen. Nikolas ist ein Spieler mit klarem Offensivdrang, großem Tempo und einem spannenden Profil für unseren Kader“, so Geschäftsführer Sport Marcus Mann.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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