Real Madrid: Rückkehr der Galaktischen?

Laut Javier Tebas kann Real Madrid wieder galaktische Pläne schmieden. Die Königlichen haben dem La Liga-Präsidenten zufolge „ausreichend Geld, um Mbappé und Haaland nächsten Sommer unter Vertrag zu nehmen“. Sollte dies gelingen, dürfen sich die Fans im Estadio Santiago Bernabéu wieder auf äußerst attraktiven Fußball freuen.

Die Zusage von Kylian Mbappé (22) hatte Real schon in diesem Sommer, der Deal scheiterte aber am Veto von Paris St. Germain. Im nächsten Jahr soll der Franzose nun ablösefrei kommen. Erling Haaland (21) von Borussia Dortmund steht ebenfalls auf der Wunschliste. Der Norweger ist für festgeschriebene 75 bis 90 Millionen Euro zu haben. Angeblich soll Haaland den Königlichen auch schon seine Bereitschaft für einen Wechsel nach Madrid signalisiert haben.

Vinícius on fire

Im Angriff brilliert in dieser Saison zudem der 21-jährige Vinícius Júnior. Vier Tore und ein Assist stehen nach den ersten vier Spielen zu Buche. Der einstige Chancentod ist drauf und dran, den ganz großen Durchbruch in Madrid zu schaffen. Und so träumen die Madrilenen von einem neuen Angriffstrio aus Haaland, Mbappé und Vinícius. Mit dieser Offensive wäre Real auf einen Schlag wieder ein heißer Kandidat auf den Champions League-Titel.

Und auch im Mittelfeld ist Real bereits gut aufgestellt für die Zukunft. Mit Eduardo Camavinga (18) kam kürzlich eines der größten Talente von Stade Rennes. Fede Valverde (23) ist ebenso ein Spieler mit großer Perspektive. Die Erben von Toni Kroos (31) und Luka Modric (36) stehen also schon in den Startlöchern. Die Saison 2022/23 kann aus Real-Sicht gar nicht schnell genug kommen.

Reals Traumelf der Zukunft