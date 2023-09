Paquetá-Alternative: ManCity verpflichtet Nunes

Manchester City hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Von den Wolverhampton Wanderers wechselt der portugiesische Mittelfeldspieler Matheus Nunes zum Triple-Sieger. Der 24-Jährige unterschreibt bis 2028. Medienberichten zufolge kassieren die Wolves 55 Millionen Euro Ablöse.

„Die Gelegenheit, unter Pep Guardiola, einem der größten Manager aller Zeiten, und an der Seite einiger der besten Spieler der Welt zu arbeiten, konnte ich nicht ausschlagen. Ich habe während meiner Saison bei den Wolves so viel gelernt und freue mich darauf, mich in der Premier League weiter zu verbessern, einer Liga, die das Beste aus mir herausholt“, freut sich der Mittelfeldmann.

Wunschspieler der Skyblues für das Mittelfeld war eigentlich Lucas Paquetá von West Ham United. Durch die mögliche Verstrickung des 25-Jährigen in einen Wettskandal nahmen die Verantwortlichen aber Abstand von einem Transfer. Das rief Nunes auf den Zettel.

Der elffache Nationalspieler war vor einem Jahr für 45 Millionen Euro von Sporting Lissabon nach Wolverhampton gewechselt. Beim Klub aus den Midlands etablierte er sich schnell als Stammspieler. Jetzt erfolgt der nächste Karriereschritt.