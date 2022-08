Neuer Klub gefunden: Andersson verlässt Köln

Der 1. FC Köln kann allem Anschein nach schon bald Sebastian Andersson von der Gehaltsliste streichen. Wie ‚TV3‘ berichtet, steht der schwedische Mittelstürmer vor einem Wechsel zu Bröndby IF.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Bericht zufolge muss der 31-Jährige allerdings noch durch den Medizincheck beim dänischen Traditionsklub aus Kopenhagen. Für den FC wäre der Verkauf des Angreifers eine enorme Entlastung, Andersson verdient dem Vernehmen nach zwei Millionen Euro pro Saison.

Wie hoch die Ablöse für den Rechtsfuß ausfällt, wird nicht überliefert. 2020 zahlten die Kölner noch 6,5 Millionen Euro für Andersson an Union Berlin. Seit seinem Wechsel in die Domstadt hatte der Strafraumstürmer häufig mit Verletzungen zu kämpfen und erzielte letztlich nur acht Tore in 47 Pflichtspielen für die Geißböcke.