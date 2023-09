Bundestrainer: Über Nagelsmann zu Klopp?

Beim DFB lässt man sich dieser Tage sämtliche Möglichkeiten offen: Deutscher Trainer, ausländischer Trainer, Interims- oder Dauerlösung. Das ist nur vernünftig, denn sich an dieser Stelle schon vorher zu beschneiden, wäre grober Unfug.

Am wahrscheinlichsten erscheint momentan die Lösung Julian Nagelsmann. Wenn der FC Bayern wie gewünscht mitspielt – und danach scheint es momentan auszusehen – wäre der 36-Jährige trotz eines bis 2026 datierten Vertrags beim Rekordmeister ablösefrei zu haben. Das Gesamtpaket an Gehalt und Abfindung an Hansi Flick wäre zwar sehr teuer, aber in Anbetracht der Notlage durchaus vertretbar.

Nagelsmann als Zwischenlösung?

Doch wie lange soll Nagelsmann denn nun unterschreiben? Der Punkt, dass er erst am Anfang einer vielversprechenden Trainerkarriere steht und sich nicht jahrelang als Bundestrainer sieht, ist nicht von der Hand zu weisen.

Die ‚Sport Bild‘ schreibt in ihrer heutigen Mittwochsausgabe von einem möglichen Modell: Zehn Monate, sprich bis zur kommenden Heim-EM, könne Nagelsmann das Amt bekleiden. Anschließend wäre der Weg frei für Jürgen Klopp (56), der seit geraumer Zeit als absolute Wunschlösung des DFB gilt.

Dafür spricht: Klopp hätte wohl schon 2022 übernommen, sofern Joachim Löw seinen Vertrag erfüllt hätte. In knapp einem Jahr wäre dann möglich, dass der DFB die Spur Klopp wieder aufnimmt, auch wenn dessen Vertrag beim FC Liverpool noch bis 2026 datiert ist.