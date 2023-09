Bundestrainer-Suche: Bayern öffnet Nagelsmann die Tür

Der FC Bayern stemmt sich offenbar nicht gegen die Wunschlösung des DFB. Laut einem Bericht von ‚Sky‘ wären die Münchner bereit, Julian Nagelsmann im Zweifelsfall ablösefrei ziehen zu lassen. Zwar wünsche man sich eigentlich eine Zahlung, wisse jedoch um die finanziellen Nöte des DFB.

Der Hintergrund: Bis 2026 läuft Nagelsmanns Vertrag bei den Bayern noch, da er im März lediglich freigestellt wurde. Dadurch reduzierte sich zwar sein Gehalt auf geschätzte 5,5 Millionen Euro, allerdings wäre man an der Säbener Straße selbstredend froh, diesen Posten streichen zu können. Ein Wechsel zum DFB wäre also durchaus eine Win-Win-Situation.

Bei der gestrigen Pressekonferenz sagte Interimstrainer Rudi Völler auf Nachfrage über Nagelsmann: „Es gibt natürlich Namen, die in Frage kommen. Julian ist wie viele andere ein Toptrainer.“ Gut denkbar, dass im Anschluss an die heutige Partie gegen Frankreich (21 Uhr) neue Dynamik in die Personalie kommt. Denn Kontakt hat der DFB laut ‚Sky‘ bislang weder zum FC Bayern noch zu Nagelsmann selbst aufgenommen.