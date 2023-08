Henry vor Frankreich-Job

Thierry Henry winkt in Kürze ein neuer Trainerjob. Nach Informationen von ‚Le Parisien‘ soll der frühere Weltklassestürmer die französische U21-Nationalmannschaft übernehmen und zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris führen. In den kommenden Tagen werde der Deal final abgeschlossen.

Nach anfänglicher Uneinigkeit beim Gehalt habe Henry seine Vorstellungen angepasst, so ‚Le Parisien‘. „Noch vor dem 23. August“ könnte der Verband die Henry-Verpflichtung verkünden. Für den 46-Jährigen wäre der Job die dritte Station als Cheftrainer. Der Franzose leitete bereits die Geschicke bei der AS Monaco sowie bei Montreal Impact. Zuletzt war Henry als Co-Trainer der belgischen Nationalmannschaft tätig.