Ex-Hamburger Müller macht Schluss und wird Trainer

Nicolai Müller hängt mit 35 Jahren seine Fußballschuhe an den Nagel und wechselt auf die Trainerbank. Wie der australische Erstligist Central Coast Mariners mitteilt, bis Sommer 2022 Müllers letzte Profistation, stößt der ehemalige Offensivspieler als Co-Trainer zum Team von Chefcoach Nick Montgomery dazu.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als aktiver Spieler schnürte Müller seine Schuhe in Deutschland für Eintracht Frankfurt, Hannover 96, den Hamburger SV, Greuther Fürth und den SV Sandhausen. Zu seinem Einstand als Trainer sagt Müller: „Wir hatten ein kleines Gespräch und Monty (Cheftrainer Montgomery, Anm. d. Red.) bot mir eine Stelle in seinem Trainerstab an, und ich sagte sofort zu. Die Begrüßung durch alle war großartig, und es ist ein tolles Gefühl, wieder hier zu sein. Es fühlt sich auf der anderen Seite ein wenig anders an, aber daran werde ich mich gewöhnen.“