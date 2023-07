VfB sortiert vier Spieler aus

Auch beim VfB Stuttgart hat die Vorbereitung auf die neue Saison begonnen. Der Kader der Schwaben soll in den kommenden Wochen noch ausgedünnt werden. Gleich vier Spieler sind schon von Beginn an kein Thema mehr für Trainer Sebastian Hoeneß.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gil Dias (26), Ömer Beyaz (19), Wahid Faghir (19) und Momo Cissé (20) sollen den VfB nach Möglichkeit in diesem Sommer verlassen. Wie die ‚Stuttgarter Nachrichten‘ berichten, reist das Trio am heutigen Montag nicht mit der restlichen Mannschaft ins Trainingslager der Schwaben. Die vier Profis dürfen in Stuttgart demzufolge individuell oder mit der Reservemannschaft trainieren.

Lese-Tipp

BL-Duo geht leer aus: Real verleiht Marín

Teilweise haben bereits Gespräche mit interessierten Klubs stattgefunden. Beyaz befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit Austria Wien. Eine Leihe ist angedacht. An Dias signalisiert Aris Saloniki Interesse. Wohin es Faghir und Cissé ziehen könnte, ist aktuell noch unklar.