BVB: Alles fix mit Guirassy

Der VfB Stuttgart muss in Kürze den nächsten bitteren Abgang hinnehmen. Und wieder ist Borussia Dortmund Nutznießer der Situation. In den vergangenen Tagen kündigte sich der Wechsel von Serhou Guirassy zur Bundesliga-Konkurrenz bereits an. Jetzt wurde die letzte Hürde genommen.

Laut ‚Sky‘ wurde zwischen allen Beteiligten eine vollständige Übereinkunft erzielt. Kürzlich hieß es noch, dass Details zu klären sind. Dem Pay-TV-Sender zufolge ist dies nun geschehen. Guirassy wird einen Vierjahresvertrag erhalten, der BVB löst die Ausstiegsklausel in Höhe von 18 Millionen Euro aus. Der Medizincheck soll diese Woche noch stattfinden.

Kurios: Guirassy verabschiedet Anton

Gestern verkündete die Borussia die Verpflichtung von Waldemar Anton. Guirassy gratulierte seinem Kapitän der vergangenen Spielzeit über einen seiner Social Media-Kanäle zu diesem Transfer. Es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis der 28-jährige Torjäger dem Innenverteidiger zum BVB folgt.