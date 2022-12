Kroatien ohne Stanisic & Sosa gegen Japan

Kroatien muss im heutigen Achtelfinale der Weltmeisterschaft gegen Japan (16 Uhr) auf die Dienste von Josip Stanisic verzichten. Der 22-Jährige fehlt im Spieltagskader. Verschiedenen Medienberichten zufolge verpasst der 1,87 Meter große Außenverteidiger die Partie aufgrund einer Muskelverletzung.

Allzu schwer dürfte der Verlust allerdings nicht wiegen. In den bisherigen drei Partien der kroatischen Mannschaft blieb Stanisic ohne Einsatz. Doch auch Borna Sosa muss passen. Der Stuttgarter leidet an einem grippalen Infekt. Für ihn rückt Borna Barisic von den Glasgow Rangers in die Startelf.

