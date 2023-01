Bayern nimmt Kontakt zu Kobel auf

Den FC Bayern beschäftigt weiterhin die Torwart-Frage. Wer wird in der Rückrunde beim Rekordmeister zwischen den Pfosten stehen? Eine Sofortlösung konnte Sportvorstand Hasan Salihamidzic bislang nicht aus dem Hut zaubern. Mittel- bis langfristig spielt die Personalie Gregor Kobel bei den Bayern eine gewichtige Rolle.

Wie der ‚kicker‘ berichtet, soll der Schlussmann von Borussia Dortmund „frühestens […] ab 2024 zum konkreten Thema werden“. Kontakt zum Schweizer sollen die Bayern-Bosse schon aufgenommen haben. Wie Kobel über einen möglichen Wechsel an die Isar denkt, ist nicht bekannt. In den nächsten Jahren sitzt ohnehin der BVB am längeren Hebel.

In weiter Ferne

Denn der 25-Jährige besitzt in Dortmund noch einen Vertrag bis 2026. Sofern keine Ausstiegsklausel existiert, müsste der BVB erst 2025 zwingend über einen Verkauf nachdenken.

Bis es soweit ist, wird sich in München noch viel tun. Zumal noch in diesem Monat eine neue potenzielle Nummer eins kommen soll. Die Wunschlösung heißt Yann Sommer (34) von Borussia Mönchengladbach. Und nicht zu vergessen Manuel Neuer (36). Der Weltmeister hofft ebenfalls auf weitere Jahre als Bayerns Stammkeeper.