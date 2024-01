HSV: Große Verlockung für Jatta

Bakery Jatta könnte künftig erstmals in seiner Karriere ein Millionengehalt beziehen. Diese Größenordnung stellt nämlich ein saudi-arabischer Interessent dem Flügelstürmer laut der ‚Bild‘ in Aussicht. Zudem gebe es drei Angebote aus der Bundesliga. Bekannt ist das Interesse vom FC Augsburg und von Werder Bremen.

Doch auch der Hamburger SV kämpft noch um den Verbleib von Jatta. Die Rothosen bieten dem 25-Jährigen das für ihre Maßstäbe Höchstgehalt von 600.000 Euro pro Saison an. Der aktuelle Kontrakt des Gambiers läuft am Saisonende aus. Jatta will der ‚Bild‘ zufolge bis Ende nächster Woche entscheiden, wo er unterschreibt.