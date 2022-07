Entscheidung naht: Churlinov nach Burnley?

Schon Anfang der kommenden Woche soll bei Darko Churlinov (22) die Entscheidung fallen, ob der VfB Stuttgart einem Wechsel des Mazedoniers zum FC Burnley zustimmt. Erst gestern wurde berichtet, dass der Premier League-Absteiger den Churlinov holen will, da könnte es laut ‚Bild‘ nun ganz schnell gehen.

Die Engländer haben bei den Schwaben schon vorgefühlt, so die Boulevard-Zeitung. Ein Angebot in Höhe fünf Millionen Euro wird erwartet. Per Leihe will man Churlinov jedoch definitiv nicht ziehen lassen, heißt es.