Balogun träumt von Bundesliga-Comeback

Leon Balogun kann sich vorstellen, noch einmal in Deutschland anzuheuern. „Deutschland ist mein Zuhause, darüber würde ich immer nachdenken“, unterstreicht der Innenverteidiger, der derzeit von Brighton & Hove Albion an Wigan Athletic ausgeliehen ist, gegenüber dem ‚kicker‘, „ich bin noch fit. Auch wenn ich im Sommer 32 Jahre werde, habe ich noch ein paar Jahre in den Beinen. Auch die Erfahrung England würde ich gerne fortführen, doch unterm Strich ist es nirgends wie zu Hause.“

2018 hatte der gebürtige Berliner der Bundesliga den Rücken gekehrt und den FSV Mainz 05 in Richtung England verlassen. Beim Erstligisten aus Brighton konnte sich der 31-Jährige aber nicht durchsetzen. Eine Liga tiefer gehört Balogun in Wigan zum Stammpersonal. Seit der Ausleihe im Januar kommt er auf sechs Pflichtspiele für die Latics.