Werder: Fritz kommentiert Borré-Transfer

Beim SV Werder Bremen lässt man sich nach wie vor offen, ob Rafael Borré in den kommenden Tagen noch abgegeben wird. „Es gibt noch keine Entscheidung. Wir setzen uns die Tage zusammen und bewerten die Situation. Es gibt immer ein Für und ein Wider. Wir müssen das als Team abwägen“, begründete Clemens Fritz am gestrigen Sonntagabend bei ‚Buten un Binnen‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der künftige Arbeitgeber Internacional würde Borré am liebsten schon während der in Brasilien noch bis zum 7. März laufenden Transferperiode verpflichten. Bei Werder ist der 28-jährige Angreifer seit Wochen nur noch Joker. Platzhirsch Marvin Ducksch (29) sowie Nick Woltemade (22), Justin Njinmah (23) und zuletzt auch Dawid Kownacki (26) sind allesamt an ihm vorbeigezogen. Borré wäre also entbehrlich.