Medien: BVB-Interesse an Niakhaté

Anfang dieser Woche machten Gerüchte die Runde, Leicester City wäre auf der Suche nach einem Innenverteidiger auf Manuel Akanji gestoßen. Borussia Dortmund soll einen Wechsel nicht grundsätzlich ausschließen. Konkretisiert hat sich das Interesse seitdem zwar nicht, die Schwarz-Gelben haben aber offenbar bereits einen möglichen Ersatz ausfindig gemacht.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, zeigt der BVB Interesse an Moussa Niakhaté vom FSV Mainz 05. Der 24-jährige Innenverteidiger steht noch bis 2023 unter Vertrag, darf den Bruchweg aber bei einem passenden Angebot verlassen. Die Schmerzgrenze soll sich auf rund 15 Millionen Euro belaufen. Alleine ist die Borussia mit ihrem Interesse aber nicht. Neben Klubs aus England sollen vor allem die SSC Neapel, die AS Rom sowie Stade Rennes Interesse am Franzosen bekunden.

Niakhaté hat sich in Mainz als Abwehrchef etabliert und stand in der vergangenen Bundesliga-Saison in 33 von 34 möglichen Pflichtspielen auf dem Platz. „Der Spieler ist für Top-Mannschaften hochspannend“, kommentierte vor rund zwei Monaten Sportvorstand Rouven Schröder, „mehrere Vereine haben Interesse bekundet. Wenn es ganz konkret wird, werden wir sehen, ob es eine Zukunft von Moussa bei uns gibt oder wir uns mit einem Abgang beschäftigen.“

