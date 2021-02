VfB bei Hauge abgeblitzt?

Der VfB Stuttgart hätte auf dem Wintertransfermarkt offenbar gerne noch ein weiteres Offensivtalent unter Vertrag genommen. Laut ‚calciomercato.com‘ fragten die Schwaben beim AC Mailand wegen einer Leihe von Jens Petter Hauge an. Die Rossoneri gaben dem VfB aber ebenso wie dem FC Southampton einen Korb.

Der 21-jährige Hauge war erst im Oktober vom FK Bodø/Glimt aus Norwegen zu Milan gewechselt. In der Serie A kam er seitdem in 13 Partien zum Einsatz, nur dreimal allerdings von Beginn an. Insgesamt lief der Norweger schon in 22 Pflichtspielen für den AC Mailand auf. Sieben Tore und drei Assists stehen zu Buche und sprechen für das große Talent des Shootingstars.