Kiel verleiht Müller
Marcus Müller (24) verbringt die restliche Spielzeit bei Wehen Wiesbaden. Holstein Kiel verleiht den Mittelstürmer für ein Jahr an den Drittligisten.
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Unser Stürmer Marcus Müller wird in dieser Saison für den SV Wehen Wiesbaden auflaufen. Der gebürtige Augsburger wird für ein Jahr bis zum 30. Juni 2027 an den Drittligisten ausgeliehen. 🔄— Holstein Kiel (@Holstein_Kiel) August 27, 2026
Viel Erfolg und bis bald, Mü! 👋🏼
Zur Meldung ⏩️ https://t.co/Q9LFYVpVgM pic.twitter.com/ckEIYINgUr
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