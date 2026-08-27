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Kiel verleiht Müller

Marcus Müller (24) verbringt die restliche Spielzeit bei Wehen Wiesbaden. Holstein Kiel verleiht den Mittelstürmer für ein Jahr an den Drittligisten.

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