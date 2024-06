Zwei Klubs dran: Kownacki vor Werder-Abschied?

Beim SV Werder Bremen herrscht diesen Sommer großes Stühlerücken in der Offensive. Während Nick Woltemade (22/VfB Stuttgart) und Eren Dinkci (22/SC Freiburg) eine neue Herausforderung andernorts suchen, verlängerte Justin Njinmah (23) am Donnerstag seinen Vertrag bei den Grün-Weißen. Dazu soll noch Keke Topp (20) vom FC Schalke 04 bald an den Osterdeich wechseln.

Bei Dawid Kownacki sieht es derzeit danach aus, als würde sich der Pole zu den Abgängen einreihen. Mittlerweile ist das Interesse am 27-Jährigen, der in 22 Bundesligaspielen (364 Spielminuten) keinen Treffer erzielen konnte, deutlich angestiegen. Dem polnischen ‚mezcyki.pl‘ zufolge hat der FC Kopenhagen die Fühler ausgestreckt. Laut der ‚DeichStube‘ gesellen sich zum dänischen Spitzenklub auch noch der Hamburger SV sowie Klubs aus dem In- und Ausland.

Gut möglich, dass Werder Kownacki angesichts der Null-Tore-Ausbeute keine Steine in den Weg legt. Zumal wie bereits erwähnt, die halbe Offensive ausgetauscht und runderneuert wird. Nach Kownackis ablösefreier Verpflichtung im Sommer 2023 winkt Werder ein Transferüberschuss. Denn der Rechtsfuß steht noch bis 2026 unter Vertrag, somit wird eine Ablöse fällig.