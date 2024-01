Itakura im Blick: Topklub regelmäßig zu Gast

Der FC Liverpool zeigt gesteigertes Interesse an Ko Itakura. Nach Informationen von Fabrizio Romano haben die Reds schon diverse Male ihre Scouts zu Spielen von Borussia Mönchengladbach geschickt, um den japanischen Rechtsfuß eingehend zu beobachten.

Ein Vorstoß schon im Januar kommt allerdings wohl nicht in Frage, denn zum einen beinhaltet Itakuras bis 2026 gültiger Vertrag keine Ausstiegsklausel. Zum anderen plagte sich der 26-Jährige in den vergangenen Wochen mit einer Knöchelverletzung herum und konnte sich entsprechend nicht mehr zeigen. Kurios: Sein erstes Pflichtspiel wird Itakura beim Asien-Cup in Katar bestreiten und erst nach dem Turnier wieder für die Borussia auflaufen.

Der Sommer könnte dann sehr spannend werden, sollte der Abwehrmann seine Leistungen auf hohem Niveau stabilisieren. Neben Liverpool haben auch Tottenham Hotspur und die SSC Neapel die Fühler ausgestreckt.