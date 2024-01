„Ein toller Spieler“: Maatsen beim BVB gleich mittendrin

Ian Maatsen hat sich bei Borussia Dortmund schnell zurechtgefunden. Gegenüber vereinseigenen Medien sagte der neue Linksverteidiger nach seinem Debüt beim gestrigen Sieg in Darmstadt (3:0): „Auf dem Platz fühlte es sich so an, als würde ich schon viele Jahre mit den Jungs zusammenspielen. Ich hatte ein gutes Gefühl und Selbstvertrauen. Die Jungs haben mir geholfen, mich frei zu fühlen.“

Maatsen war erst tags zuvor auf Leihbasis vom FC Chelsea zum BVB gekommen. Trainer Edin Terzic befand nach dem 90-Minuten-Einsatz des 21-jährigen Niederländers: „Er hat ein tolles Spiel gezeigt. Er hat einen Eindruck von dem gezeigt, was in ihm steckt. Er ist in engen Räumen technisch sehr versiert gewesen. Er kann mit dem ersten Kontakt direkt Tempo aufnehmen. Ein toller Spieler.“

Auch Sportchef Sebastian Kehl lobte Maatsen: „Er war sehr, sehr abgeklärt. Keine Art von Nervosität war spürbar, das hat er sehr, sehr gut gemacht. Er ist ja voll fit, hat die letzten Wochen Spielzeit gesammelt.“ Trotzdem gab Chelsea ihn ab. Eine Kaufoption ist zwar nicht Teil des Deals, doch verlängerte Maatsen vor der Leihe seinen Vertrag in London inklusive Ausstiegsklausel. Diese könnte bei weiteren guten Spielen im Sommer auch der BVB ziehen.