Bochum oder Hertha: Daschner lehnt Verlängerung ab

Bei Lukas Daschner stehen die Weichen auf Abschied vom FC St. Pauli. Wie der ‚kicker‘ berichtet, hat der offensive Mittelfeldspieler ein Angebot zur Vertragsverlängerung abgelehnt. Zuletzt hatten vor allem der VfL Bochum und Hertha BSC ein Auge auf den 24-Jährigen geworfen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Bericht zufolge verfolgt Daschner das Ziel, zeitnah in der Bundesliga zu spielen. Bei St. Pauli sind die Aufstiegschancen in der laufenden Saison bei drei verbleibenden Partien und vier Punkten Rückstand auf den drittplatzierten Hamburger SV verschwindend gering. Daschner konnte in dieser Spielzeit mit 15 direkten Torbeteiligungen (acht Tore, sieben Assists) in 31 Partien auf sich aufmerksam machen und gehört zu den absoluten Leistungsträgern unter Trainer Fabian Hürzeler.

Lese-Tipp

Rücktritt: Erster Hertha-Chef zieht Reißleine