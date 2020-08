Klinsmann wechselt nach LA

Jonathan Klinsmann wird seine Karriere in der nordamerikanischen MLS fortsetzen. Wie LA Galaxy offiziell bestätigt, hat der 23-jährige Torwart einen Vertrag in der Millionenmetropole unterschrieben. Die Vertragslaufzeit wird nicht bekanntgegeben.

2017 hatte Hertha BSC den Sohn von Jürgen Klinsmann zurück nach Deutschland geholt. Im vergangenen Jahr wechselte er zum FC St. Gallen in die Schweiz, wo der Vertrag Anfang August nicht verlängert wurde.

