BVB: Meunier-Transfer „nur noch Formsache“

Der französische Ex-Profi und heutige TV-Experte Jérôme Rothen hatte vorhergesagt: Thomas Meunier schließt sich zur kommenden Saison Borussia Dortmund an. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge ist der ablösefreie Transfer des belgischen Rechtsverteidigers zu den Schwarz-Gelben „nur noch Formsache“.

Eine Verlängerung seines bei Paris St. Germain auslaufenden Vertrags hatte Meunier unlängst abgelehnt. Der 28-jährige Nationalspieler aus Belgien strebt eine Luftveränderung an. Ihn zieht es dem Vernehmen nach näher an seine Heimat Sainte-Ode, die nahe an der deutschen Grenze liegt.

Unabhängig davon, ob der Vertrag (wie Rothen vermutet) schon unterschrieben ist oder nicht – die offizielle Verkündung dürfte angesichts der speziellen Umstände noch auf sich warten lassen. Die Vereine hoffen auf eine baldige Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Dies werden die Behörden aber nur dann gewähren, wenn eine Risikominimierung hinsichtlich des Coronavirus' gewährleistet ist.