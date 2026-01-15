Spiel-Entscheidung beim HSV gefallen

Die Fans vom Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach haben Gewissheit. Wie die Rothosen bekanntgeben, kann das Bundesligaspiel zwischen den beiden Teams am Samstag (15:30 Uhr) stattfinden. Fachstatiker und die Verantwortlichen seien zu dem Schluss gekommen, dass die Sicherheit der Zuschauer gewährleistet ist.

Das Spiel stand auf der Kippe, weil der Schnee und das Tauwasser für Schäden an der Dachmembran und dem darunter hängenden Catwalk verursacht hatten. Aus diesem Grund fiel auch schon das Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Dienstag ins Wasser. Eine weitere Spielabsage bleibt den Fans nun erspart.