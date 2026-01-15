Menü Suche
Spiel-Entscheidung beim HSV gefallen

von Luca Hansen - Quelle: hsv.de
Merlin Polzin sitzt auf der HSV-Trainerbank @Maxppp
Hamburg M'gladbach

Die Fans vom Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach haben Gewissheit. Wie die Rothosen bekanntgeben, kann das Bundesligaspiel zwischen den beiden Teams am Samstag (15:30 Uhr) stattfinden. Fachstatiker und die Verantwortlichen seien zu dem Schluss gekommen, dass die Sicherheit der Zuschauer gewährleistet ist.

Hamburger SV
Unser Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am kommenden Sonnabend (Anpfiff 15.30 Uhr) kann stattfinden! 😍

Höhenretter befreien die Dachmembran von Schnee und Eis mit Erfolg – die Sperrung des Volksparkstadions soll am Freitagnachmittag aufgehoben werden. 🏟️

Zur Meldung 👉

#nurderHSV
Das Spiel stand auf der Kippe, weil der Schnee und das Tauwasser für Schäden an der Dachmembran und dem darunter hängenden Catwalk verursacht hatten. Aus diesem Grund fiel auch schon das Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Dienstag ins Wasser. Eine weitere Spielabsage bleibt den Fans nun erspart.

