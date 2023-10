Galtier vor nächstem Trainerjob

Christophe Galtier steht offenbar vor einem Engagement in Katar. Wie Fabrizio Romano und ‚L’Équipe‘ unisono berichten, befinden sich die Gespräche mit dem katarischen Erstligisten Al Duhail im Endstadium. Der Deal ist so gut wie geschlossen, die Verkündung soll zeitnah erfolgen.

Galtier, der zuletzt im Zuge von Rassismusvorwürfen in den Schlagzeilen stand, trainierte bis zum Sommer Paris St. Germain, ehe sich die Wege nach bereits einem Jahr wieder trennten. Zuletzt wurde der französische Übungsleiter auch bei Olympique Marseille gehandelt, heuert nun aber wohl am Persischen Golf an.