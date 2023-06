Bayern-Interesse: Höjbjerg weicht aus

Pierre-Emile Höjbjerg bringt die Frage nach einer möglichen Rückkehr zu Bayern München in Verlegenheit. „Zum Glück liegt es nicht in meiner Hand, was als nächstes kommt“, sagte der Mittelfeldspieler auf einer Pressekonferenz der dänischen Nationalmannschaft, „ich habe mich schon einmal zu meiner Zeit in München geäußert. Im Moment kann ich nichts dazu sagen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Höjbjerg soll zuletzt in den Münchner Fokus geraten und als mögliche Alternative zu Declan Rice (24/West Ham United) identifiziert worden sein. Bereits zwischen 2012 und 2016 war der heute 27-Jährige für die Münchner aufgelaufen, zunächst in der zweiten Mannschaft, dann bei den Profis. Nach vier Jahren beim FC Southampton wechselte er 2020 zu Tottenham Hotspur. Das Vertragsverhältnis besteht noch bis 2025.

Lese-Tipp

Gravenberch: Grünes Licht für Klopp