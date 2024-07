20 Millionen: Neuer Angreifer für Everton

Der FC Everton schnappt sich einen neuen Angreifer. Der Senegalese Iliman Ndiaye wechselt von Olympique Marseille an die Merseyside und unterschreibt für fünf Jahre bei den Toffees. Mit Boni kann sich die Ablöse von 18,5 auf 20 Millionen Euro steigern.

Für Ndiaye ist es eine Rückkehr auf die Insel. Von 2016 an schnürte der heute 24-Jährige sieben Jahre lang die Fußballschuhe in England, kehrte 2023 zurück in die französische Heimat und wechselt nun erneut über den Ärmelkanal. Vergangene Saison steuerte der Dribbler drei Tore und fünf Vorlagen für OM bei.