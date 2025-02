Gespräche mit Schwierigkeiten: Real startet Vinicius-Verhandlungen

Real Madrid hat mit Vinicius Junior Gespräche über eine Verlängerung des bis 2027 laufenden Vertrags gesprochen. Wie ‚Relevo‘ berichtet, haben sich Real und die Berater des 24-Jährigen vor zwei Wochen zum ersten Mal für Vertragsgespräche zusammengesetzt. Von Erfolg waren die ersten Verhandlungen beider Parteien nicht – Knackpunkt bei Vinicius ist das liebe Geld.

Der von der FIFA zum Weltfußballer gekürte Offensivakteur will entsprechend bezahlt werden. So verwundert es nicht, dass dem Bericht zufolge die von Real vorgelegten Zahlen noch nicht den Vorstellungen des Vinicius-Lagers entsprachen. Eine Einigung sei „bei Weitem“ nicht erzielt worden. In dieser Saison erzielte Vinicius in 28 Einsätzen 16 Tore und lieferte zehn Vorlagen.

Konkurrenz aus der Wüste

Die Tatsache, dass dem Brasilianer in Saudi-Arabien astronomische Summen winken, die selbst Real nicht mal eben so aus dem Gehaltsbudget kratzen kann, bereitet den Königlichen laut ‚Relevo‘ aber offenbar Kopfzerbrechen. Grundsätzlich will Real auch bei Vinicius keine Ausnahme machen und nicht von der üblichen Gehaltsskala abweichen. Zwar stehe dem Angreifer ein üppiges Gehalt zu, jedoch „ohne Verrücktheiten“, wie es ‚Relevo‘ formuliert. Schon jetzt zählt Vinicius zu den bestbezahlten Spielern im Real-Kader. Die nächsten Gespräche dürften folgen.

Der Angreifer selbst machte zuletzt keinen Hehl daraus, dass ein längerer Verbleib in Madrid seinen Wünschen entspricht: „Meine Zukunft? Real Madrid. 101 Tore bei meinem Traumverein. Ich bin als Kind gekommen und die Möglichkeit, in die Geschichte dieses Vereins einzugehen, macht mich zum glücklichsten Menschen der Welt.“ Seit 2018 läuft der 37-fache brasilianische Nationalspieler für Madrid auf.