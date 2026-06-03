Gladbach tütet Lidberg-Transfer ein

Isac Lidberg (27) wird sich Borussia Mönchengladbach anschließen. Nach Informationen von ‚Sky‘ sind alle Details geklärt, der Mittelstürmer werde am Niederrhein einen Vertrag bis 2030 unterschreiben. Zweitligist Darmstadt 98 soll eine Sockelablöse von 3,5 Millionen Euro erhalten, eine halbe Million könne an Boni folgen. Die Lilien sichern sich zudem eine Weiterverkaufsklausel.

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Lidberg erzielte in der abgelaufenen Saison 17 Tore in 30 Ligaspielen. Nach Darmstadt war der dreifache schwedische Nationalspieler im Sommer 2024 für eine Million Euro vom FC Utrecht gewechselt.