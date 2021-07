Italiens Löwen im Finale | Öffnet Messi die Tür für Mbappé?

„Gott ist Italiener!“

Die Europameisterschaft hat ihren ersten Finalisten. Italien konnte sich für die Schmach im Endspiel von 2012 revanchieren und warf Spanien im Elfmeterschießen aus dem Turnier. „Party“, ist laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ angesagt, die ein „heldenhaftes Italien“ gesehen hat. Für die ‚Tuttosport‘ ist das Team von Roberto Mancini nach dem Erfolg über die Furia Roja ein Rudel „Löwen“. „Italien im Finale“, analysiert die ‚Quotidiano Sportivo‘ nüchtern. Dagegen brechen beim ‚Corriere dello Sport‘ nach dem Finaleinzug alle Dämme: „Gott ist Italiener!“

Is it coming home?

Heute Abend um 21 Uhr wird in der Partie zwischen England und Dänemark der zweite Teilnehmer für das EM-Endspiel im Londoner Wembley-Stadion ermittelt. Die Sehnsucht auf der Insel nach dem ersten internationalen Titel seit 1966 ist groß. „Bringt es nach Hause, Jungs“, fordert der ‚Daily Mirror‘. Die ‚Daily Mail‘ nimmt sich hingegen Harry Kanes Ansage zu Herzen. „Nichts kann mich mehr stoppen“, warnt der Mannschaftskapitän der Three Lions. Auch die ‚Daily Mail‘ pflegt in ihrer Ausgabe den „It’s coming home“-Hype sehr sorgfältig. Dänemarks Schlussmann Kasper Schmeichel, Sohn von EM-Gewinner Peter Schmeichel, erlaubte sich bei der gestrigen Pressekonferenz die Nachfrage: „War er (der EM-Pokal) denn jemals schon Zuhause?“

Schlüsselmeister Messi

Seit eineinhalb Jahren hat Real Madrid keinen Euro Ablöse mehr für Neuzugänge ausgegeben. Natürlich brennt es den Verantwortlichen beim Nobelklub daher schon unter den Fingernägeln. Nach wie vor lebt der Traum von Kylian Mbappé im Real-Trikot. „Der Schlüssel ist Messi“, weiß die ‚as‘ zu berichten. Der Gedanke: Sollte sich der momentan vereinslose Superstar für einen Wechsel zu Paris St. Germain entscheiden, könnte Mbappé durch die gleiche Tür den Weg nach Spanien antreten. Die Madrider Zeitung nennt es „die große strategische Operation für die nächsten zehn Jahre“. Eine nicht ganz risikofreie Strategie.