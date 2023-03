PSG: Galtier zur Zukunft von Messi, Ramos & Mbappé

Christophe Galtier macht sich keine Gedanken darüber, dass Kylian Mbappé (24), Lionel Messi (35) und Sergio Ramos (36) Paris St. Germain verlassen könnten. „Was ihre persönliche und vertragliche Situation betrifft, sind sie es gewohnt, mit solchen Momenten umzugehen“, führte der PSG-Coach im Rahmen einer Pressekonferenz mit Blick auf die beiden Letztgenannten aus. Die Verträge der zwei Routiniers enden im Sommer. Der Argentinier neigt nach FT-Informationen dazu, den Verein zu verlassen. ‚RMC‘ hatte am gestrigen Donnerstag berichtet, dass auch der Nobelklub selbst nicht mehr mit dem Weltmeister verlängern möchte. Ramos hingegen würde gerne in Paris bleiben, die Verantwortlichen wollen die Leistungen des Innenverteidigers allerdings bis zum Ende der Saison unter die Lupe nehmen.

Zur Situation von Mbappé sagte Galtier: „Ich muss nicht versuchen, Kylian Mbappé zu überzeugen (von einem Verbleib, Anm. d. Red.). […] Er hat eine große Entschlossenheit, erfolgreich zu sein und den Verein so weit wie möglich nach oben zu bringen.“ Auch der pfeilschnelle Offensivspieler versuchte, kurz nach dem Champions League-Aus gegen den FC Bayern mögliche Wechselgerüchte herunterzuspielen: „Nein, nein, nein, ich bin ruhig. Das Einzige, was mir in dieser Saison wichtig ist, ist die Meisterschaft zu gewinnen, und dann sehen wir weiter.“ Eins steht fest: Auf die Verantwortlichen der Pariser kommt eine Menge Arbeit zu.

