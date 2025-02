Nach anhaltender BVB-Kritik: Brandt äußert sich

Die Mannschaft von Borussia Dortmund muss in der laufenden Saison einiges an Kritik einstecken. Diese bleibe nicht wirkungslos, wie Mittelfeldspieler Julian Brandt am gestrigen Mittwochabend im Anschluss an das Playoff-Rückspiel in der Champions League gegen Sporting Lissabon (0:0) gegenüber ‚DAZN‘ versicherte: „Ich bin mit am längsten im Verein. Das geht nicht spurlos an mir vorbei. Die Situation trifft mich schon sehr. Eine solche Situation hatte ich in den vergangenen sechs Jahren so auch noch nicht.“

Der 28-Jährige bekomme den Unmut von den Rängen ob der gezeigten Leistungen in den vergangenen Monaten mit, es sei jedoch ein harter Kampf, den die Mannschaft leisten müsse, um aus der gegenwärtigen Krise herauszukommen. „Ich bin keiner, der Emotionen freien Lauf lässt. Ich mache sehr viel mit mir selbst innen drin aus. Aber es ist eine schwere Situation und das ist auch ein Grund dafür, dass am Ende das Selbstverständnis und die Leichtigkeit fehlen. Es gehört zum Leben dazu und wir werden daraus lernen und hoffentlich so schnell wie möglich den Weg zu den Siegen finden“, so der 48-malige Nationalspieler.