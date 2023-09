M’gladbach: Neuer Plan für hinten rechts

Auf der Rechtsverteidiger-Position ist der Kader von Borussia Mönchengladbach besonders dünn besetzt. Nach der unerwarteten wie tragischen Krebs-Diagnose bei Stefan Lainer (31) ist Joe Scally (20) der einzige verfügbare Spieler für rechts hinten. Einen Neuzugang präsentierten die Verantwortlichen nicht.

Trainer Gerardo Seoane versucht deshalb offenbar, die Kaderlücke mit einer internen Lösung aufzufüllen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, schult der Schweizer zurzeit Jacob Italiano zum Rechtsverteidiger um. Als solcher kam der gelernte Flügelstürmer, der eigentlich für die zweite Mannschaft der Fohlen kickt, auch jüngst in einem Testspiel gegen Werder Bremen (0:1) zum Einsatz.

Mit 16 schon Profi

Wer ist dieser Italiano? Der 22-jährige Australier war 2018 als gefeiertes Talent nach Gladbach gewechselt, schließlich hatte er sein Profidebüt in Down Under bereits mit 16 Jahren gegeben. In Gladbach blieb ihm der Durchbruch aber verwehrt. Auch Verletzungen warfen den pfeilschnellen Außenbahnspieler immer wieder zurück.

Seoane sagt über Italiano: „Jacob ist schon vier Jahre bei Borussia. Er bringt gute physische Qualitäten mit, auch im Test gegen Werder hat man gesehen, wie schnell und wendig er ist. Bei ihm ist jetzt wichtig, dass er verletzungsfrei bleibt. Wir trauen ihm schon noch etwas zu.” Nicht ausgeschlossen, dass der Australier in dieser Saison sein lange herbeigesehntes Bundesliga-Debüt feiert.