BVB: Pole Position bei Fresneda?

Borussia Dortmund führt offenbar das Rennen um Iván Fresneda an. Wie ‚Maisfutebol‘ aus Portugal berichtet, bemühte sich auch Sporting Lissabon um den 18-jährigen Außenverteidiger – musste aber einsehen, dass wohl der BVB das Rennen machen wird.

Rückblick: Schon im Januar verhandelte Dortmund mit Real Valladolid über einen Transfer von Fresneda. Damals soll es eine Einigung über 15 Millionen Euro Ablöse gegeben haben. Die Spanier stimmten zudem einem ebenso hohen Angebot des FC Arsenal zu.

Weitere Bundesligisten dran

Letztlich blieb Fresneda aber doch bei seinem Ausbildungsklub. In der Folge sickerte durch, dass auch der VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen Interesse am spanischen U19-Nationalspieler haben. Die Werkself verpflichtete kürzlich aber Arthur (20) für hinten rechts.

Freie Bahn also für den BVB? Bei ‚Maisfutebol‘ klingt es ganz danach, so sei man in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem Spieler und seinem abstiegsgefährdeten Arbeitgeber Valladolid. Doch spart der Bericht das Interesse anderer Klubs aus. Die Hängepartie um Fresneda im Winter hat gezeigt, dass das letzte Wort noch lange nicht gesprochen sein muss.