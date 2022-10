Medien: Bayern befasst sich mit Thuram

Der FC Bayern zeigt loses Interesse an Marcus Thuram. Nach Informationen von ‚Sport1‘ nahm der neue Chefscout Markus Pilawa den Stürmer beim 5:2-Derbysieg gegen den 1. FC Köln im Borussia-Park unter die Lupe – Thuram traf in der Nachspielzeit zum Endstand.

Der 25-jährige Franzose steht in dieser Saison somit bei acht Toren in zehn Pflichtspielen. Besonders interessant macht Thuram sein im Sommer auslaufender Vertrag in Gladbach. Und: Laut ‚Sport1‘ will der vierfache Nationalspieler den Schritt zu einem Topklub gehen.

Bemühungen aus München gebe es bislang allerdings nicht, auch eine Kontaktaufnahme soll ausstehen. Die Bayern schauen sich schlicht nach allen möglichen Optionen auf dem Stürmer-Markt um. Wunschkandidat bleibt vorerst Harry Kane (29/Tottenham Hotspur).