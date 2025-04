Cherundolo zurück nach Deutschland

Steve Cherundolo wird Los Angeles FC nach der diesjährigen MLS-Sasion verlassen. Wie der Verein mitteilt, hat der Cheftrainer die Verantwortlichen über seine Entscheidung informiert. „Es ist eine Ehre, Cheftrainer des LAFC zu sein. Nach langem Nachdenken und Diskutieren mit meiner Familie haben wir den Entschluss gefasst, dass wir Ende dieses Jahres nach Deutschland zurückkehren werden“, so der 46-Jährige auf der Vereinshomepage.

Unter der Anzeige geht's weiter

Cherundolo wurde im Januar 2022 Trainer vom LAFC und konnte in seiner ersten Saison sowohl den Supporters’ Shield als auch den MLS Cup gewinnen. Im vergangenen Jahr führte der ehemalige Hannoveraner sein Team dann zum Sieg beim U.S. Open Cup. LAFC Co-Präsident John Thorrington sagt zum Abgang des Trainers: „Steve war eine großartige Führungspersönlichkeit für den LAFC und hat bewiesen, dass er einer der besten Trainer in unserer Liga ist. Was er während seiner Amtszeit erreicht hat, spricht für sich, und wir sind ihm sehr dankbar für sein anhaltendes Engagement und seine harte Arbeit. Wir unterstützen seine Entscheidung, sich mit diesem Schritt am Ende der Saison auf seine Familie zu konzentrieren.“