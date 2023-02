Nürnberg feuert Weinzierl

Der 1. FC Nürnberg zieht im Abstiegskampf die Reißleine. Wie der Zweitligist am Montagmorgen offiziell bestätigt, wurde Cheftrainer Markus Weinzierl mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Auch Co-Trainer Tobias Zellner muss seinen Hut nehmen.

Am gestrigen Sonntag ging der Club mit 0:5 beim 1. FC Heidenheim unter. In der Tabelle steht man auf Rang 13, der Abstand zur Abstiegszone beträgt nur zwei Punkte. Weinzierl hatte erst Anfang Oktober in Nürnberg übernommen.

Wer nun auf den 48-Jährigen folgen wird, ist noch nicht bekannt. Auf einer Pressekonferenz um 13 Uhr will Sportvorstand Dieter Hecking über das weitere Vorgehen informieren. Das Training bei den Franken leitet vorerst Assistenztrainer Frank Steinmetz.