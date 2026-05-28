Bologna-Trainer schmeißt hin

Trainer Vincenzo Italiano und der FC Bologna gehen ab sofort getrennte Wege. Der Serie A-Vertreter teilt offiziell mit, dass der Verein der Bitte des Übungsleiters entsprochen hat, den ursprünglich bis 2027 datierten Vertrag aufzulösen.

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Il Bologna FC 1909 rende noto di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto.



Il comunicato integrale 👉 https://t.co/zpc70mbqVP pic.twitter.com/onIeD1XT4a — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) May 28, 2026

Italiano stand seit 2024 in Bologna an der Seitenlinie. In seiner Zeit kommt der gebürtige Karlsruher auf einen Punkteschnitt von 1,59, zudem führte er seine Mannschaft in der vergangenen Saison zum italienischen Pokalsieg.