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Offiziell Serie A

Bologna-Trainer schmeißt hin

von Lukas Weinstock - Quelle: bolognafc.it
1 min.
Vincenzo Italiano mit starrem Blick @Maxppp

Trainer Vincenzo Italiano und der FC Bologna gehen ab sofort getrennte Wege. Der Serie A-Vertreter teilt offiziell mit, dass der Verein der Bitte des Übungsleiters entsprochen hat, den ursprünglich bis 2027 datierten Vertrag aufzulösen.

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Italiano stand seit 2024 in Bologna an der Seitenlinie. In seiner Zeit kommt der gebürtige Karlsruher auf einen Punkteschnitt von 1,59, zudem führte er seine Mannschaft in der vergangenen Saison zum italienischen Pokalsieg.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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