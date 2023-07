70-Millionen-Preisschild: Verratti-Verhandlungen laufen

Atlético Madrid blickt bei der Suche nach einem neuen Spielgestalter nach Frankreich. Wie die ‚Marca‘ berichtet, stehen die Rojiblancos in Verhandlungen mit Paris St. Germain über einen Transfer von Marco Verratti. Grundsätzlich zeige Paris zwar Verkaufsbereitschaft, das kolportierte Preisschild hat es aber in sich: Satte 70 Millionen Euro fordere PSG für einen Verkauf des 30-Jährigen.

Al Hilal soll ebenfalls Interesse an Verratti bekunden – der spanischen Zeitung zufolge präferiert der Mittelfeldspieler aber einen Verbleib in Europa. Auch beim FC Liverpool beobachtet man die Situation des italienischen Nationalspielers genau. Angesichts der drohenden Abgänge von Fabinho (29) und Jordan Henderson (33) herrscht in der Schaltzentrale des Premier-League-Klubs durchaus Bedarf.

Atlético hat für den Fall, dass sich ein Verratti-Transfer nicht realisieren lassen sollte, drei Alternativlösungen parat: Pierre-Emile Höjbjerg (27/Tottenham Hotspur), Sofyan Amrabat (26/AC Florenz) und Martín Zubimendi (24/Real Sociedad) stehen auf dem Zettel der Colchoneros.