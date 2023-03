BVB: Wolfs Liebesbekundung

Rechtsverteidiger Marius Wolf fühlt sich bei Borussia Dortmund pudelwohl. Im Interview mit der ‚Welt‘ sagt der 27-Jährige: „Dortmund. Das ist mein Verein.“ Nach seinen Engagements bei Hannover 96, Eintracht Frankfurt, Hertha BSC und dem 1. FC Köln ist Wolf beim BVB endlich angekommen.

Seine Zukunft lässt der er allerdings offen, durch seine Vergangenheit weiß der Rechtsfuß: „Im Fußball kann es schnell gehen, das habe ich immer wieder erfahren. Es kann alles passieren.“ In der laufenden Saison ist der Mentalitätsspieler ein Grund für den Dortmunder Erfolg. Aktuell steht die Borussia in der Bundesliga an der Spitze. Von Bundestrainer Hansi Flick wurde Wolf zudem das erste Mal für die Nationalmannschaft nominiert.

