DFB-Expertenrunde mit Kahn, Mintzlaff und Co.

Der DFB will die enttäuschende Weltmeisterschaft in Katar schnell vergessen machen und hat dafür eine Runde aus Experten einberufen, um die deutsche Nationalmannschaft wieder in die Erfolgsspur zu führen. Laut ‚Bild‘ werden dem Deutschen Fußballbund dafür Rudi Völler, Matthias Sammer, Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn und Oliver Mintzlaff beratend zur Seite stehen.

Ganz oben auf der Agenda steht, einen Nachfolger für Oliver Bierhoff zu finden. Federführend bleiben natürlich Präsident Bernd Neuendorf und Vize Hans-Joachim Watzke. Gemeinsam mit Bundestrainer Hansi Flick soll sichergestellt werden, dass die Heim-Europameisterschaft 2024 ein großer Erfolg wird.

