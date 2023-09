Saudi-Transfer? CL ist Leão mehr wert

Rafael Leão hat kein Interesse an einem Engagement in Saudi-Arabien. „Die Champions League ist mir mehr wert als ein Jahresgehalt von zehn Millionen Euro. Ich habe in meiner Karriere noch zu wenig erreicht, als dass ich darüber nachdenken würde, in diese Liga zu wechseln“, erklärt der Offensivspieler des AC Mailand im Interview mit der portugiesischen Ausgabe der ‚GQ‘.

Der 24-Jährige ist seit 2019 für Milan aktiv und zählt bei den Rossoneri mittlerweile zu den absoluten Leistungsträgern. In der Saison 2021/22 wurde er mit den Mailändern italienischer Meister, in der aktuellen Spielzeit steht er bei drei Toren und zwei Vorlagen in fünf Serie A-Spielen.