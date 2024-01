Holt Bayern Alonso? | Roque entzückt Spanien

Alonso zu den Bayern?

Der FC Bayern hat offenbar schon einen Nachfolger für Thomas Tuchel auserkoren. Einem Bericht von ‚Relevo‘ zufolge würde der FCB gerne Xabi Alonso zurück in die Allianz Arena locken. Bereits als Spieler kam der 42-Jährige, der aktuell die Überfliegertruppe aus Leverkusen coacht, für die Münchner zum Einsatz und pflegt seither gute Kontakte zum Rekordmeister.

Das spanische Sportportal berichtet, dass die Bayern sogar in Kürze ein Angebot für Alonso abgeben wollen. Der 114-fache Nationalspieler selbst würde gerne weiterhin in der Bundesliga bleiben, heißt es weiter. Dem Serienmeister kommt gelegen, dass Carlo Ancelotti bei Real Madrid noch zwei Jahre dranhängt. Auch bei Real wurde Alonso lange Zeit als Kandidat für den Trainerposten gehandelt. In München dagegen bleibt der ehemalige Mittelfeldstratege weiterhin Thema. Heiß soll die Spur wohlgemerkt nur werden, sollte Tuchel beim Bundesligisten den Abflug machen.

Neue „Bestie“ in Spanien

Für 40 Millionen hat der FC Barcelona Vitor Roque an Land gezogen. Am vergangenen Donnerstag feierte der Youngster sein Debüt für die Katalenen, in den spanischen Medien wird der erst 18-Jährige gefeiert. „Er ist eine Bestie“, titelt die ‚Mundo Deportivo‘ und geht sogar so weit, dass er „für mehr Gefahr als Lewandowski und Raphinha sorgte“, die im Gegensatz zum Winterneuzugang beide in der Startformation vertreten waren.

Auch auf den Titelblättern der ‚Sport‘ ist der Brasilianer zu finden. Dass Roque durchaus Qualitäten besitzt, bewies er bei seinem ehemaligen Arbeitgeber Athletico Paranaense zu genüge: In der vergangenen Spielzeit sammelte der Angreifer, der bereits für die Nationalmannschaft debütierte, für sein Alter beeindruckende 29 Torbeteiligungen (21 Treffer, acht Assists) in 45 Einsätzen. Kein Wunder, dass die Blaugrana das Juwel mit einer 500-Millionen-Ausstiegsklausel ausgestattet haben.