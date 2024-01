Barça: So lief das Roque-Debüt

Vitor Roque feierte am gestrigen Donnerstagabend im Ligaspiel gegen UD Las Palmas sein Debüt im Trikot des FC Barcelona. In der 78. Minute wurde der Winter-Neuzugang für Ferran Torres eingewechselt. Viele Ballaktionen verzeichnete der 18-Jährige in der Schlussphase der Partie nicht, dennoch hätte er sein Debüt mit einem Treffer krönen können. Vor allem in der siebten Minute der Nachspielzeit war Roque nah dran. Aus wenigen Metern kam er freistehend zum Abschluss, legte den Ball aber knapp am Tor vorbei.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Barça endete das Spiel trotz dessen zufriedenstellend mit einem dreifachen Punktgewinn. Garant für den Erfolg war Ilkay Gündogan, der in der Nachspielzeit einen Elfmeter herausholte und diesen dann auch selbst zum 2:1-Endstand verwandelte. Die Katalanen liegen in der Tabelle in La Liga nun sieben Punkte hinter dem FC Girona und Real Madrid auf Rang drei.